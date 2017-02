Trionfa il cinema Ungherese alla Berlinale 2017!

Annata con qualche perla in concorso tra cui The Party di Sally Potter, The other side of hope di Aki Kaurismaki, e alcune perle assolute nelle altre sezioni del Festival tra cui il brasiliano Como nossos pais.

Ma ecco l’elenco dei premi principali:

Orso d’oro per il miglior film: On body and soul di Ildikó Enyedi

Orso d’argento per il miglior regista: Aki Kaurismäki per The other side of hope

Orso d’argento per il miglior attore: Georg Friedrich per Bright Nights

Orso d’argento per la migliore attrice: Kim Min-hee per On the beach at night alone

Orso d’argento per la migliore sceneggiatura: Sebastián Lelio e Gonzalo Maza perUna mujer fantástica

Orso d’argento, gran premio della giuria: Félicité di Alain Gomis

Orso d’argento per il miglior contributo artistico: Dana Bunescu per Ana, mon amour

Premio Alfred Bauer (per il film che “apre nuove prospettive”): Pokot di Agnieszka Holland

Orso d’oro alla carriera: Milena Canonero

Teddy Award (per film con temi LGBT): Una mujer fantástica di Sebastián Lelio

Quest’anno l’Italia è stata poco presente anche se il nuovo film di Guadagnino a tema omosessualità ha avuto un notevole successo nella sezione Panorama.

Vito Casale