Festival di Cannes 2017

I nostri voti.

Concorso

loveless 8

okja 6

jupiter’s moon 5,5

120 battiti per minuto 5

the square 8

the killing of sacred deer 7,5

happy end 6

fuori concorso

visages villages 7

carrè 35 7,5

twin peaks 8

claire’s camera 6

Un certain regard

western 7

before we vanish 5,5

Fortunata 5

Quinzaine

a ciambra 6,5

the rider 7

jeannette 8

the florida project 7

Semaine de la Critique

los perros 6,5

tehran taboo 8

L’analisi per sezione per media voto, fa emergere indicativamente un concorso e UCR deboli, e il film migliori in Fuori Concorso, Quinzaine e Semaine.

Medie:

fuori concorso: 7,12 Quinzaine: 7,12 Semaine: 7,25 Concorso: 6,5 UCR: 6,25

Vito Casale