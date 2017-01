La ragazza del treno

Scheda film

REGIA: Tate Taylor

SCENEGGIATURA: Erin Cressida Wilson

FOTOGRAFIA: Charlotte Bruus Christensen

MONTAGGIO: Michael McCusker

USA 2016, Thriller, DURATA: 112 Min

ATTORI: Emily Blunt, Haley Bennett, Justin Theroux, Rebecca Ferguson, Luke Evans, Edgar Ramirez, Allison Janney

PRODUZIONE: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Marc Platt Productions

DISTRIBUZIONE: 01 Distribution

DATA USCITA: 03 novembre 2016

Rachel, Emily Blunt, la protagonista di questo film, annega nell’alcool il dolore di essere stata lasciata dal marito. Ogni giorno prende lo stesso treno, il quale sistematicamente fa una fermata davanti alla casa di una splendida ragazza, Megan e della quale, Rachel, vede alcuni stralci di vita familiare dalla sua carrozza del treno.

Megan, che per coincidenza lavora per l’ex marito di Rachel, vive felicemente sposata apparentemente. Un giorno Rachel vede però Megan abbracciata ad un altro uomo e viene ben presto a scoprire che la ragazza è scomparsa e che nasconde un passato terribile e non risolto, ma soprattutto cosa ne è stato ora di lei? Emily Blunt ha catalizzato l’attenzione con la sua recitazione. Si è calata totalmente nella parte della

protagonista del libro di Paula Hawkins e tiene in piedi tutto il film.La regia di Tate Taylor, nonostante la cura dell’ambientazione e le musiche, non coinvolge totalmente.

Emily Blunt, invece, ti trascina nel lungo percorso di sofferenza e redenzione che le donne, volenti o nolenti, vivono dentro dopo una separazione o la fine di un amore, ma da qui a parlare di suspense e sorprese come nel libro, ne passa. Suggerisco di vederlo in lingua originale.

Voto 6

AL