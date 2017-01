Voto: 5 e ½

Scheda film

(Trad.lett.: Michael Moore a Trumpland)

Regia, Soggetto e Sceneggiatura: Michael Moore

Fotografia: Jim Zunt

Montaggio: Doug Abel

USA, 2016 – Documentario – Durata: 73’

Cast: Michael Moore, Donald Trump

A pochi giorni dal voto che cambierà gli scenari del pianeta America per i prossimi quattro anni, il documentarista Michael Moore porta in scena uno spettacolo che cerca di narrare cosa siano gli USA di Donald Trump, cercando di convertire chi, in uno stato profondamente repubblicano, potrebbe votare per il multimiliardario inviso alle elite e ai ben pensanti a stelle e strisce.

Che il ‘Flintstone’ Michael Moore non le mandi a dire, ma che invece si presenti regolarmente in scena quando trova qualche cosa di cui narrare, è cosa risaputa. Il punto è capire di cosa desideri parlare e ancora meglio denunciare, che si stia parlando di armi detenute illegalmente, di sanità precaria o di crisi del mondo del lavoro. Moore, da sempre capace di intercettare gusti, pulsioni e reazioni dell’americano medio, perché di questo stiamo parlando, decide questa volta di scendere sulle assi di un teatro di Wilmington, in Ohio, ovvero una delle ‘acciaierie’ degli States, per spiegare a chi non è americano, cosa significhi essere circondato da fan di Donald Trump, cosa significhi misurarsi quotidianamente con un personaggio che per alcuni aspetti rappresenta quanto di più becero ci si possa attendere e anche e soprattutto per cercare di ‘convertire’, con virgolette d’obbligo, gli indecisi della cabina elettorale.

Michael Moore in Trumpland altri non è che un instant–movie girato a pochi giorni dalle elezioni, un assolo che rappresenta un inno alla speranza di un regista incapace di osservare con la giusta obbiettività l’humus politico a stelle e strisce. Un regista che spesso è in grado d’incasellare in maniera certosina quel che non va della nazione più potente del globo, ma che in questo caso impiega la lingua a lui più congeniale, il documentario, quale endorsement a favore di Hillary Clinton, addirittura dipinta con tutti i crismi agiografici del caso. Da vedere se amate indiscriminatamente Donald, pardon… Michael Moore. Astenersi invece se di quest’ultimo serbate un ricordo piacevole e condivisibile proveniente dai documentari precedenti.

RARISSIMO perché… è davvero un instant-movie molto parziale!

Note: il film NON è MAI uscito nel nostro paese.

Voto: 5 e ½

Ciro Andreotti